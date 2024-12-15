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Подготовленная Францией бригада имени Анны Киевской убежала с передовой

Украинцев поймали на улицах и отправили в зону боевых действий без подготовки.

Около тысячи бойцов Вооружённых сил Украины сбежала с передовой, рассказал главный редактор украинского ресурса «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

Он уточнил, что речь идёт о бойцах 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской, часть состава которой проходила обучение во Франции.

«Почти тысяча людей, которых туда насильно засунули, — в 155-ю бригаду — они сразу по прибытии поехали домой», — сказал Бутусов в эфире своего YouTube-канала.

Журналист уточнил, что украинцев поймали буквально на улицах и отправили в зону боевых действий без подготовки.

«Набили в бригаду несколько тысяч людей с улицы, буквально, — вот этих бусифицированных — сказали, что это бригада, поставили туда компетентного командира, но не дали ему времени сформировать коллектив», — заявил он.

Бутусов добавил, что командира уже сняли с должности.

Ранее политолог Александр Семченко выразил мнение, что Массовое дезертирство в рядах Вооружённых сил Украины приведёт к развалу украинской армии.