Богомаз: житель Брянской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА

В селе Курковичи Брянской области житель получил осколочные ранения в результате атаки дрона, запущенного Вооруженными силами Украины.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз через свой Telegram-канал.
По его словам, украинские силы применили дрон-камикадзе для атаки на населенный пункт, расположенный в Стародубском муниципальном округе. Пострадавший получил травмы рук, ног и брюшной полости. Мужчину оперативно доставили в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Ранее беспилотник украинской армии атаковал школьный автобус в Пологовском районе Запорожской области.