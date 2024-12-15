Богомаз: житель Брянской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА

По его словам, украинские силы применили дрон-камикадзе для атаки на населенный пункт, расположенный в Стародубском муниципальном округе. Пострадавший получил травмы рук, ног и брюшной полости. Мужчину оперативно доставили в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.