«Портрет героя» представили во Владивостоке

О каждом воине — от простых солдат до высших чинов — организаторы собрали не просто биографические данные, а живые истории, в которых о своём сыне, муже, брате вспоминают самые близкие ему люди. Вторая часть проекта — портреты героев, написанные студентами и преподавателями художественного колледжа.
Правда, боль, испытание.
«…Мы остались без связи, ждать помощи было неоткуда. Но никто из отряда не отступил. Уничтожили сотни живой силы противника, множество единиц боевой техники. Будучи раненым, я пытался увести ребят в безопасное место, как вдруг совсем рядом разорвался снаряд». Так заканчивается рассказ «от имени героя» о последнем бое Павла Сарана — майора, служившего в отдельном подразделении 143-го мотострелкового полка. Командир вместе с отрядом «Шторм» не допустили прорыва фронта в Южно-Донецком направлении ценой своих жизней. Медаль «Золотая звезда» и звание «Герой России» майор получил посмертно.
«5 июня 2023 года весть о гибели майора Сарана мгновенно облетела социальные сети. Я читала строчки незнакомых людей: “Мы хотим помочь Пашиной семье” — и долго не понимала, о чём это?» — вспоминает жена героя Анна Саран. Она познакомилась с супругом в одной из воинских частей Приморья. Поженились, воспитывали двоих детей, строили планы на будущее…
«Знаете, он был такой рубаха-парень, не слышала о нем ни одного плохого слова! Павла боялись враги — муж числился в списках военных, подлежащих ликвидации. Он действительно был сильным командиром», — говорит Анна.
Было много сказано о том, что Павел со своими боевыми товарищами повторил подвиг легендарных 28 героев-панфиловцев. И это только одна история проекта «Портрет героя». Всего таковых более ста. Они не только напечатаны, но и озвучены голосами театральных актёров.
Рассказами о бойцах СВО вдохновлялись студенты и преподаватели Приморского художественного колледжа. Второй год они рисуют портреты погибших ребят — непарадные, искренние, отражающие характер героя во взгляде, улыбке, повороте головы… Звучащие истории помогли создать не просто фотографическую копию, а увидеть личность каждого солдата Родины изнутри.
«Идея портретов родилась совместно с общественной организацией “Чужих здесь нет”, — рассказала куратор проекта, преподаватель Приморского художественного колледжа Дарья Авилова. — Близкие предоставили нам истории своих героев, рассказы задевают душу потому, что в них личная правда, горе, боль и испытание».
«Семён был замечательным ребёнком. Я называла его Улыбака: кого ни увидит — сразу улыбка до ушей… Я стараюсь сохранить в памяти каждый момент его жизни, каждую чёрточку родного лица. Это невосполнимая потеря. Я горжусь тобой, сын!» — звучит женский голос, передающий рассказ матери о самом юном ханкайце, погибшем на СВО, — снайпере 155-й отдельной бригады морской пехоты, 20-летнем Семёне Осламенко.
«Это галерея памяти людей абсолютно разных, но объединённых одной историей большой страны», — добавила Дарья Авилова.
Во имя жизни.
9 декабря, во Всероссийский день Героев, в холле правительства края во второй раз открывается выставка — галерея погибших ребят. Она оставляет сильное впечатление. На каждой работе размещен QR-код, с его помощью можно прослушать рассказ о жизни военнослужащих. Как и в прошлом году, эта выставка станет передвижной — поедет по городам и районам не только Приморья, но и всего Дальнего Востока. По словам министра культуры и архивного дела Елены Бронниковой, опыт края в организации проекта «Портрет героя» переняли и в других городах России.
А в большом зале правительства собрались родственники погибших ребят — вдовы, сёстры, матери. Прошла церемония вручения портретов близким воинов губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. 120 бойцов — с разными характерами, судьбами, от рядовых до полковников. Зал приветствовал каждый выход стоя, многие не скрывали слёз.
«Они всегда будут примером для нас, для молодёжи, и мы всегда по праву будем гордиться их подвигами. Они отдали жизни во имя будущего своих детей, тех, кто связывает себя с мирным небом. И мы будем делать всё, чтобы родственники ребят чувствовали эту заботу. Мы гордимся теми, кто проявил мужество, русский характер, имел способность пожертвовать собой во имя жизни других», — заявил глава региона Олег Кожемяко.
Перед зрителями с песнями выступали военные, среди них — легендарный, чудом выживший боец с позывным Гроза. Звучали патриотические песни в исполнении детских коллективов, бардов, артистов Приморской филармонии.
О силе вечной любви говорили жёны героев, такие молодые, что вдовами называть не поворачивается язык. А в одном из рассказов проекта звучит детский голос. Это слова четырёхлетней Авроры. Отец девочки — Максим Печаткин воевал в звании матроса в легендарной бригаде морпехов на Угледарском направлении. Вытаскивал ребят из огня, перевязывал, готовил к операциям. Будучи тяжело раненным, продолжал спасать…
«Многие ребята делились со мной: “Мы живы только благодаря ему. Боец с позывным Синоптик навеки останется в наших сердцах”», — рассказала жена героя Екатерина Печаткина.
«Мой папа — герой, он живёт на небе и очень мной гордится!» — говорит девочка, названная отцом в честь богини утренней звезды.