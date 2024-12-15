«Портрет героя» представили во Владивостоке

«Они всегда будут примером для нас, для молодёжи, и мы всегда по праву будем гордиться их подвигами. Они отдали жизни во имя будущего своих детей, тех, кто связывает себя с мирным небом. И мы будем делать всё, чтобы родственники ребят чувствовали эту заботу. Мы гордимся теми, кто проявил мужество, русский характер, имел способность пожертвовать собой во имя жизни других», — заявил глава региона Олег Кожемяко.