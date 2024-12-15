Снайперы группировки Центр рассказали о штурме Григоровки и Петровки в ДНР

Военнослужащие специальной снайперской роты группировки войск «Центр» поделились с РИА Новости подробностями выполнения задач во время взятия населённых пунктов Григоровка и Петровка в ДНР.
Как рассказал один из снайперов с позывным «Белаз», их основной задачей было закрепление позиций после захвата этих пунктов. Они прикрывали тылы штурмовых подразделений, которые двигались вперед, оказывали огневую поддержку и эвакуировали раненых из-под огня противника.
Помимо этого, снайперы оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим, транспортируя их до пунктов эвакуации.
По словам военных, в современных условиях снайпер часто выполняет функции универсального бойца. Помимо своей основной работы, он должен обладать навыками штурмовика, что особенно важно в сложных боях за населённые пункты. Как отметил один из военнослужащих, снайпер адаптируется к конкретной ситуации, выбирая подходящее вооружение — от автоматической до болтовой винтовки, в зависимости от местности и задач.
В настоящее время рота снайперов проводит тренировки на полигоне, отрабатывая технику стрельбы перед новыми заданиями. Как пояснил «Белаз», на эффективность выстрела влияют множество факторов: погода, давление, рельеф местности и баллистика. Тренировки позволяют совершенствовать навыки и добиваться максимальной точности.
«Каждый выстрел — это новый опыт, и всегда есть возможность стать лучше», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, как снайпер группировки войск «Запад» с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу и обморозил ноги, но не оставил позицию.