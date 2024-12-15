Снайперы группировки Центр рассказали о штурме Григоровки и Петровки в ДНР

По словам военных, в современных условиях снайпер часто выполняет функции универсального бойца. Помимо своей основной работы, он должен обладать навыками штурмовика, что особенно важно в сложных боях за населённые пункты. Как отметил один из военнослужащих, снайпер адаптируется к конкретной ситуации, выбирая подходящее вооружение — от автоматической до болтовой винтовки, в зависимости от местности и задач.