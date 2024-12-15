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РИА Новости: власти Курахова отказывали в гумпомощи русскоязычным жителям

Отказы получали жители, составившие свои заявления на русском языке.

Администрация Курахова отказывала в гуманитарной помощи русскоязычному мирному населению, заявила экс-сотрудница администрации по имени Алина.

Она уточнила, что отказы получали жители, составившие свои заявления на русском языке.

В частности, речь идёт о пенсионерах и маломобильных людях.

«Во время активных боевых действий начальник военной администрации давал нам указания в выдаче гуманитарной помощи населению мирным, в том числе были бабушки, маломобильные люди. Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в помощи, ничего не выдавать», — цитирует её слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что войска РФ заняли здание городского совета в западной части города Курахово на территории Донецкой народной республики и подняли на нем российский флаг.