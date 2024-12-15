Минобороны показало кадры боев за освобождение Петровки

«Штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие от Петровки лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. После этого заход в населенный пункт был осуществлён малыми группами с двух сторон, штурмовики двигались от укрытия к укрытию, от дома к дому», — сообщили в МО РФ.