Минобороны показало кадры боев за освобождение Петровки

Об освобождении Петровки военное ведомство сообщило 1 декабря.
«Штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие от Петровки лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. После этого заход в населенный пункт был осуществлён малыми группами с двух сторон, штурмовики двигались от укрытия к укрытию, от дома к дому», — сообщили в МО РФ.
Там добавили, что одна из штурмовых групп обошла населенный пункт и уничтожила бойцов ВСУ, тем самым не дав им сбежать. Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты БПЛА во взаимодействии с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений.
«В результате активных и решительных действий военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте. В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками», — отметили в МО РФ.