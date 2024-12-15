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В подвалах освобожденной Петровки нашли запертых солдатами ВСУ пожилых людей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские войска после освобождения Петровки в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили в подвалах домов, где размещались Вооруженные силы Украины (ВСУ), запертых мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Соцсети

«Штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие от Петровки лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. После этого заход в населенный пункт был осуществлен малыми группами с двух сторон, штурмовики двигались от укрытия к укрытию, от дома к дому. В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками», — сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказал командир штурмовой группы рядовой Даниил Мауер, в подвалах были в основном пожилые люди. «Они были рады, что мы пришли и помогли им избавиться от украинских военнослужащих, которые их кошмарили, еду у них забирали, как они рассказывали нам», — рассказал военный.