В подвалах освобожденной Петровки нашли запертых солдатами ВСУ пожилых людей

«Штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие от Петровки лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. После этого заход в населенный пункт был осуществлен малыми группами с двух сторон, штурмовики двигались от укрытия к укрытию, от дома к дому. В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками», — сообщили в Минобороны РФ.