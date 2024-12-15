Экипажи Су-35 выполнили воздушное прикрытие ВКС РФ в приграничье Курской области

Ранее, 14 декабря, экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по живой силе и опорному пункту ВСУ. После атаки экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с применением тепловых ловушек для предотвращения ударов ракетами переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) со стороны противника.