Минобороны России опубликовало кадры боев за освобождение Петровки в ДНР

Министерство обороны России опубликовало кадры боев за освобождение бойцами группировки войск «Центр» села Петровка в Донецкой народной республике. Соответствующее видео военное ведомство разместило в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие от населенного пункта лесополосы и ликвидировали солдат Вооруженных сил Украины в укреплениях.
Кроме того, одна из штурмовых групп обошла Петровку и уничтожила украинских военнослужащих, тем самым не дав им сбежать. Корректировку действий российских войск выполняли расчеты БПЛА во взаимодействии с другими подразделениями.
Отмечается, что в результате активных действий ВС России заняли особо важные позиции и установили российский флаг в селе.
Ранее военные специальной снайперской роты группировки войск «Центр» сообщали подробности выполнения задач в ходе взятия населенных пунктов Григоровка и Петровка в ДНР.
До этого стало известно, что благодаря освобождению села Петровка ВС РФ смогут начать наступление в направлении поселка Шевченко, который является важным логистическим узлом украинской армии.