Гумконовой из Башкирии доставил медикам в зону СВО новое оборудование

«На фронте та же работа, которую я выполняла в Башкирии. Поменялись лишь условия. Конечно же, понимаю, что нахожусь там, где постоянно вижу боевые машины, неоднократно слышу полёты БПЛА, рядом со мной много людей в военной одежде и с оружием. Видите, и я в военной форме. Но мы, когда оказываем помощь раненым бойцам, перестаём думать об окружающей опасности. Перед ними одна задача — спасать жизни людей», — говорила ранее «Луна» в беседе с корреспондентом «Башинформа».