Гумконовой из Башкирии доставил медикам в зону СВО новое оборудование

Гумконвой возглавил глава администрации муниципалитета Айдар Шайдуллин. Он сообщил в своих соцсетях, что в медроте вышел из строя водный обогреватель, взамен привезли новый. Кроме того, земляки передали медикаменты для поддержания здоровья бойцов.
«Встретились с нашей землячкой, медсестрой с позывным “Луна”. Как всегда, жизнерадостная и неунывающая. Её улыбка подбадривает солдат даже в самые суровые дни. Она рассказывала о том, как важно сохранять моральный дух, и о том, как ребята из роты поддерживают друг друга в трудные моменты. Слышали от “Луны”, что дух наших бойцов не сломить, они готовы сражаться за каждую искру надежды», — пишет Айдар Шайдуллин.
«На фронте та же работа, которую я выполняла в Башкирии. Поменялись лишь условия. Конечно же, понимаю, что нахожусь там, где постоянно вижу боевые машины, неоднократно слышу полёты БПЛА, рядом со мной много людей в военной одежде и с оружием. Видите, и я в военной форме. Но мы, когда оказываем помощь раненым бойцам, перестаём думать об окружающей опасности. Перед ними одна задача — спасать жизни людей», — говорила ранее «Луна» в беседе с корреспондентом «Башинформа».