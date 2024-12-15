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Гумконовой из Башкирии доставил медикам в зону СВО новое оборудование

Военнослужащие медроты мотострелкового полка «Башкортостан» получили гуманитарный груз. Его в подразделение доставили из Караидельского района.

Источник: telegram-канал главы администрации Караидельского района Айдара Шайдуллина

Гумконвой возглавил глава администрации муниципалитета Айдар Шайдуллин. Он сообщил в своих соцсетях, что в медроте вышел из строя водный обогреватель, взамен привезли новый. Кроме того, земляки передали медикаменты для поддержания здоровья бойцов.

«Встретились с нашей землячкой, медсестрой с позывным “Луна”. Как всегда, жизнерадостная и неунывающая. Её улыбка подбадривает солдат даже в самые суровые дни. Она рассказывала о том, как важно сохранять моральный дух, и о том, как ребята из роты поддерживают друг друга в трудные моменты. Слышали от “Луны”, что дух наших бойцов не сломить, они готовы сражаться за каждую искру надежды», — пишет Айдар Шайдуллин.

«На фронте та же работа, которую я выполняла в Башкирии. Поменялись лишь условия. Конечно же, понимаю, что нахожусь там, где постоянно вижу боевые машины, неоднократно слышу полёты БПЛА, рядом со мной много людей в военной одежде и с оружием. Видите, и я в военной форме. Но мы, когда оказываем помощь раненым бойцам, перестаём думать об окружающей опасности. Перед ними одна задача — спасать жизни людей», — говорила ранее «Луна» в беседе с корреспондентом «Башинформа».