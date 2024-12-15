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ВС РФ уничтожили технику и орудия ВСУ на купянском направлении

Удар нанесли расчёты реактивных систем залпового огня «Град».

Российские военные ликвидировали технику и орудия Вооружённых сил Украины на купянском участке, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли расчёты реактивных систем залпового огня «Град» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

Ликвидированы бронированная техника, артиллерийские орудия, а также группа солдат ВСУ.

«В ходе выполнения боевых задач расчёты РСЗО “Град” артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” уничтожили боевую бронированную технику, артиллерийские орудия и скопление живой силы ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сведения о точном попадании снарядов были получены с помощью БПЛА в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили пытавшийся зайти в российский тыл взвод Вооружённых сил Украины под Купянском.