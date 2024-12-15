Семье погибшего участника СВО помогли получить выплату в Хабаровском крае

Жительница района имени Лазо обратилась в прокуратуру, чтобы восстановить свои права. Центр социальной поддержки не смог вовремя оформить документы для получения компенсации. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Женщина обратилась в Центр социальной поддержки населения, чтобы получить положенные выплаты после смерти своего родственника. Однако учреждение не направило нужные запросы в другие органы, выплаты задержались», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Прокуратура выявила нарушения и внесла представление руководителю Центра социальной поддержки. После этого все документы были оформлены, жительница получила причитающиеся ей средства. Сумма выплаты составила 1,5 миллиона рублей.