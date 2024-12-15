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Семье погибшего участника СВО помогли получить выплату в Хабаровском крае

Документы оформили после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Жительница района имени Лазо обратилась в прокуратуру, чтобы восстановить свои права. Центр социальной поддержки не смог вовремя оформить документы для получения компенсации. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Женщина обратилась в Центр социальной поддержки населения, чтобы получить положенные выплаты после смерти своего родственника. Однако учреждение не направило нужные запросы в другие органы, выплаты задержались», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура выявила нарушения и внесла представление руководителю Центра социальной поддержки. После этого все документы были оформлены, жительница получила причитающиеся ей средства. Сумма выплаты составила 1,5 миллиона рублей.

Прокуратура