Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Тринадцать БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, и по одному БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей», — говорится в сообщении.