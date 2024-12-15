Олбани
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Чёрным морем и по одному — над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Тринадцать БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, и по одному БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей», — говорится в сообщении.