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15 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем и двумя областями России

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному — над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Тринадцать БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, и по одному БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей», — говорится в сообщении.

В ночь на субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, сообщал утром 14 декабря губернатор.

Кроме того, ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

В течение дня беспилотник ВСУ был сбит над Воронежской областью. Обошлось без жертв и разрушений.