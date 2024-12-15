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На Кубани отбили атаку дронов

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Атака украинских дронов отбита над Туапсинским районом в Краснодарском крае, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Этой ночью в небе над Туапсинским районом отбита атака вражеских дронов. Беспилотники были уничтожены силами наших ПВО», — написал он.

Бойко добавил, что пострадавших и повреждений нет.