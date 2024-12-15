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В Волгоградской области похоронят погибшего в зоне СВО Вадима Семенова

Урюпинцы простятся со своим земляком 16 декабря.

Как сообщает администрация Урюпинска, 16 декабря проводят в последний путь погибшего в зоне СВО гранатометчика 54-го мотострелкового полка Вадима Семенова.

Мужчина погиб 5 ноября текущего года в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Ему было 50 лет. Дома у военнослужащего остались мама, супруга, дети и внучки.

Похоронят бойца 16 декабря. В 10.00 состоится прощание у дома (пер. Мясокомбинатский, 35), в 11.15 — отпевание в Покровском храме, в 12.00 — траурная церемония в сквере Павших Борцов.

Захоронение состоится в хуторе Попов.

«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.