В Волгоградской области похоронят погибшего в зоне СВО Вадима Семенова

Как сообщает администрация Урюпинска, 16 декабря проводят в последний путь погибшего в зоне СВО гранатометчика 54-го мотострелкового полка Вадима Семенова.
Мужчина погиб 5 ноября текущего года в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Ему было 50 лет. Дома у военнослужащего остались мама, супруга, дети и внучки.
Похоронят бойца 16 декабря. В 10.00 состоится прощание у дома (пер. Мясокомбинатский, 35), в 11.15 — отпевание в Покровском храме, в 12.00 — траурная церемония в сквере Павших Борцов.
Захоронение состоится в хуторе Попов.
«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.