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ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Пушкино в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Центр” в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Пушкино Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.

Кроме того, подразделения группировки «Юг» взяли под контроль Веселый Гай в ДНР.

Накануне оперативно-стратегическая группировка украинских войск «Хортица» сообщила, что в результате успешных действий российских военных на восточном направлении ВСУ больше не могут удерживать часть своих позиций. Речь шла в том числе о районе Пушкино.

В начале декабря председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что группировка украинских войск южнее Курахово в районе сел Веселый Гай и Анновка в ДНР фактически оказалась под угрозой полного окружения.