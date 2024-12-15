«Подразделениями группировки войск “Центр” в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Пушкино Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.
Кроме того, подразделения группировки «Юг» взяли под контроль Веселый Гай в ДНР.
Накануне оперативно-стратегическая группировка украинских войск «Хортица» сообщила, что в результате успешных действий российских военных на восточном направлении ВСУ больше не могут удерживать часть своих позиций. Речь шла в том числе о районе Пушкино.
В начале декабря председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что группировка украинских войск южнее Курахово в районе сел Веселый Гай и Анновка в ДНР фактически оказалась под угрозой полного окружения.