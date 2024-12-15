Подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Темировка, Запорожской области, Времевка и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и 80-миллиметровую установку реактивной системы залпового огня “Партизан”, — говорится в сообщении.