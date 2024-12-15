Олбани
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и у Серебрянского лесничества, а также отразила две контратаки, потери противника составили более 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кутьковка, Двуречная, Загрызово, Лозовая, Боровая, Ковшаровка, Купянск, Глушковка Харьковской области и Серебрянского лесничества», — говорится в сводке российского военного ведомства.

В министерстве отметили, что группировка также отразила две контратаки подразделений ВСУ.

«Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, девять автомобилей, боевую бронированную машину Iveco и два 105-миллиметровых орудия Melara итальянского производства, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку “Богдана”, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку “Акация”, три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и одно 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании», — добавили в МО РФ.

Кроме того, российские войска уничтожили склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».