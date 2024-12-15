Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кутьковка, Двуречная, Загрызово, Лозовая, Боровая, Ковшаровка, Купянск, Глушковка Харьковской области и Серебрянского лесничества», — говорится в сводке российского военного ведомства.
В министерстве отметили, что группировка также отразила две контратаки подразделений ВСУ.
«Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, девять автомобилей, боевую бронированную машину Iveco и два 105-миллиметровых орудия Melara итальянского производства, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку “Богдана”, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку “Акация”, три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и одно 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании», — добавили в МО РФ.
Кроме того, российские войска уничтожили склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».