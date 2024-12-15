Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и у Серебрянского лесничества, а также отразила две контратаки, потери противника составили более 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.