Подразделения «Севера» нанесли огневое поражение формированиям бригады ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Прилипка и Золочев Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы противника. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.