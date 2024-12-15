«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Прилипка и Золочев Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы противника. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.
Подразделения «Севера» нанесли огневое поражение формированиям бригады ВСУ
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 70 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на Харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.