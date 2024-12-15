Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Центр»

«Отражены 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 280 военнослужащих, два танка, три пикапа, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, 122-мм гаубицу Д-30, а также произведенные в США две боевые машины пехоты Bradley, 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119», — говорится в сообщении ведомства.