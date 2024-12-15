Олбани
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Центр»

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял более 280 военнослужащих, два танка и две БМП Bradley, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Андреевка и Шевченко Донецкой Народной Республики.

«Отражены 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 280 военнослужащих, два танка, три пикапа, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, 122-мм гаубицу Д-30, а также произведенные в США две боевые машины пехоты Bradley, 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119», — говорится в сообщении ведомства.