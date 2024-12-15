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Российские военные сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины

Российские средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в оборонном ведомстве.

Авиация, дроны и ракетные войска России также уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65, четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, и нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 146 районах.

В ноябре Минобороны неоднократно сообщало об уничтожении украинских МиГ-29, в том числе на земле и в воздухе, в частности, средствами противовоздушной обороны и ракетным комплексом «Искандер».

Всего с начала спецоперации на Украине уничтожены 650 самолетов, а также 283 вертолета, 37809 беспилотника, отметили в военном ведомстве.

В 2023 году словацкое Минобороны заявило о передаче 13 истребителей МиГ-29 Киеву. В Кремле заявляли, что передача истребителей Украине еще больше втягивает западные государства в конфликт с Россией, но коренным образом ситуацию на фронте не изменит.