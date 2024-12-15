Российские военные сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины

В 2023 году словацкое Минобороны заявило о передаче 13 истребителей МиГ-29 Киеву. В Кремле заявляли, что передача истребителей Украине еще больше втягивает западные государства в конфликт с Россией, но коренным образом ситуацию на фронте не изменит.