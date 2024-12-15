Беспилотники атаковали Грозный

«Три беспилотника сегодня утром атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа “АХМАТ-Грозный” Управления Росгвардии по Чеченской Республике», — написал он.
Глава региона уточнил, что жертв и пострадавших при атаке нет.
При этом Кадыров подчеркнул, что за любую попытку ВСУ атаковать объекты на территории России последуют «более точные и более жесткие удары возмездия».
«Поэтому сегодня же я передал оперативные данные, собранные нашими бойцами-разведчиками, о расположении большого количества укрофашистов. В результате уже в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара “Искандером” по одному из объектов в Харькове, где располагались ВСУшники 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады», — сказал он.
Как отметил Кадыров, в результате действий российских военных погибли около 200 украинских боевиков.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.