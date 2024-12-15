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Беспилотники атаковали Грозный

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Три беспилотника утром атаковали Грозный, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Три беспилотника сегодня утром атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа “АХМАТ-Грозный” Управления Росгвардии по Чеченской Республике», — написал он.

Глава региона уточнил, что жертв и пострадавших при атаке нет.

При этом Кадыров подчеркнул, что за любую попытку ВСУ атаковать объекты на территории России последуют «более точные и более жесткие удары возмездия».

«Поэтому сегодня же я передал оперативные данные, собранные нашими бойцами-разведчиками, о расположении большого количества укрофашистов. В результате уже в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара “Искандером” по одному из объектов в Харькове, где располагались ВСУшники 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады», — сказал он.

Как отметил Кадыров, в результате действий российских военных погибли около 200 украинских боевиков.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

Кадыров Рамзан