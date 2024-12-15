Беспилотники атаковали Грозный

«Поэтому сегодня же я передал оперативные данные, собранные нашими бойцами-разведчиками, о расположении большого количества укрофашистов. В результате уже в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара “Искандером” по одному из объектов в Харькове, где располагались ВСУшники 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады», — сказал он.