Потери ВСУ в Курской области за сутки превысили 400 человек

По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 860 военнослужащих, 241 танк, 180 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1 256 боевых бронированных машин, 1 138 автомобилей, 314 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.