Олбани
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потери ВСУ в Курской области за сутки превысили 400 человек

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области за сутки превысили 400 человек, уничтожены танк, 2 боевые машины пехоты и 3 боевые бронемашины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«За сутки потери ВСУ составили свыше 400 военнослужащих, уничтожены танк, 2 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 10 минометов. 5 военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили там.

По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 860 военнослужащих, 241 танк, 180 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1 256 боевых бронированных машин, 1 138 автомобилей, 314 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.