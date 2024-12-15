В Ирбите простятся с двумя бойцами, погибшими в зоне СВО

В городе Ирбит простятся с двумя бойцами, Евгением Князевым и Русланом Пушкаревым. Оба военнослужащих погибли в зоне спецоперации при выполнении боевых задач, рассказали в пресс-службе администрации Ирбита.
— Печальные известия о гибели двух ирбитчан пришли в город в эти дни. Каждый из них прошел свой жизненный путь, но оба приняли решение встать на защиту Родины и отдать за нее свою жизнь. Искренние соболезнования родным и близким погибших, — сообщили в администрации Ирбита на официальной странице во «Вконтакте».
Прощание с военнослужащими состоится 17 декабря в траурном зале «Рай». Церемонию с 11:00 до 11:30смогут посетить родные и близкие Евгения Князева. С 13:00 до 13:30 пройдет прощание с Русланом Пушкаревым, заключили в администрации.