В Ирбите простятся с двумя бойцами, погибшими в зоне СВО

— Печальные известия о гибели двух ирбитчан пришли в город в эти дни. Каждый из них прошел свой жизненный путь, но оба приняли решение встать на защиту Родины и отдать за нее свою жизнь. Искренние соболезнования родным и близким погибших, — сообщили в администрации Ирбита на официальной странице во «Вконтакте».