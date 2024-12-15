Пушилин рассказал об обстановке в Дзержинске

«Продвигаются наши подразделения и на данный момент можем говорить, что все высотные здания сейчас за подразделениями Вооруженных сил РФ. Но опять же, бои достаточно ожесточенные там, потому что противник имеет еще возможность перебрасывать туда резервы», — ответил Пушилин РИА Новости на вопрос о ситуации в Дзержинске.