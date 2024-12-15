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Пушилин рассказал об обстановке в Дзержинске

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Практически все высотные здания в Дзержинске под контролем Вооруженных сил России, но ожесточенные бои продолжаются, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«Продвигаются наши подразделения и на данный момент можем говорить, что все высотные здания сейчас за подразделениями Вооруженных сил РФ. Но опять же, бои достаточно ожесточенные там, потому что противник имеет еще возможность перебрасывать туда резервы», — ответил Пушилин РИА Новости на вопрос о ситуации в Дзержинске.