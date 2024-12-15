Хинштейн заявил, что жителей освобожденных курских сел необходимо эвакуировать

Бои в Курской области начались 6 августа. Российский Красный Крест сообщал в ноябре, что получил более 6 тыс. заявок на поиск пропавших в Курской области. О возвращении под контроль сел Дарьино и Плехово в Суджанском районе Минобороны сообщило 11 декабря. На следующий день ведомство заявило об освобождении поселка Новоивановка в том же районе Курской области.