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Российские морпехи из засады разгромили ВСУ вместе с натовской техникой

Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Север» захватили позиции и уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области.

Источник: Аргументы и факты

Военные бригады морской пехоты группировки войск «Север» провели успешную операцию в приграничном районе Курской области. Подробности сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, морпехи устроили Вооруженным силам Украины засаду. В результате группа была полностью разгромлена. На месте боевых действий также осталась натовская техника.

Командир роты с позывным Сайгон рассказал, как выполнялась боевая задача. По его словам, перед морпехами стояла главная цель — придумать, как отвлечь внимание противника.

Украинцы уже знали, откуда могут зайти российские силы. Кроме того, они осуществляли контроль за тем, чтобы с воды никто не подходил близко.

«Я сделал отвлекающий маневр — на трех багги отправил десант по шесть человек на каждой. Они пошли в лобовую атаку. Остальные три группы, которые я накопил в непосредственной близости от противника, начали обманным маневром обходить и заходить в тыл», — указал командир.

В результате украинские военные отдали все силы на ловушку и пытались противостоять российским бойцам на багги. Последние должны были наносить огневое поражение с расстояния. В этот момент десант уже высаживался, что «ошарашило противника».

После выполнения боевой задачи и уничтожения живой силы российские солдаты осмотрели место боевых действий. Там было найдено множество трофейной техники натовского производства. А именно — гранаты, магазины от автоматов, патроны, гранатометы.

«Против нас воюют наемники. Вот каска грузинского наемника с позывным. К сожалению для них, мы оказались крепче. А именно благодаря грамотно спланированным действиям нашего руководства и командования», — заявил старший стрелок с позывным «Герза».

Ранее российские морские пехотинцы с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) уничтожили украинский танк в Курской области.