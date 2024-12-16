Военные бригады морской пехоты группировки войск «Север» провели успешную операцию в приграничном районе Курской области. Подробности сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, морпехи устроили Вооруженным силам Украины засаду. В результате группа была полностью разгромлена. На месте боевых действий также осталась натовская техника.
Командир роты с позывным Сайгон рассказал, как выполнялась боевая задача. По его словам, перед морпехами стояла главная цель — придумать, как отвлечь внимание противника.
Украинцы уже знали, откуда могут зайти российские силы. Кроме того, они осуществляли контроль за тем, чтобы с воды никто не подходил близко.
«Я сделал отвлекающий маневр — на трех багги отправил десант по шесть человек на каждой. Они пошли в лобовую атаку. Остальные три группы, которые я накопил в непосредственной близости от противника, начали обманным маневром обходить и заходить в тыл», — указал командир.
В результате украинские военные отдали все силы на ловушку и пытались противостоять российским бойцам на багги. Последние должны были наносить огневое поражение с расстояния. В этот момент десант уже высаживался, что «ошарашило противника».
После выполнения боевой задачи и уничтожения живой силы российские солдаты осмотрели место боевых действий. Там было найдено множество трофейной техники натовского производства. А именно — гранаты, магазины от автоматов, патроны, гранатометы.
«Против нас воюют наемники. Вот каска грузинского наемника с позывным. К сожалению для них, мы оказались крепче. А именно благодаря грамотно спланированным действиям нашего руководства и командования», — заявил старший стрелок с позывным «Герза».
Ранее российские морские пехотинцы с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) уничтожили украинский танк в Курской области.