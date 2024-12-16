Российские морпехи из засады разгромили ВСУ вместе с натовской техникой

«Я сделал отвлекающий маневр — на трех багги отправил десант по шесть человек на каждой. Они пошли в лобовую атаку. Остальные три группы, которые я накопил в непосредственной близости от противника, начали обманным маневром обходить и заходить в тыл», — указал командир.