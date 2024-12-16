Олбани
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генштаб ВСУ назвал кураховское направление одним из самых горячих

Российские войска при этом имеют значительное преимущество в личном составе и технике.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины оценил ситуацию в зоне специальной военной операции, которую проводит российская армия. Подробности сообщаются в Telegram-канале ведомства.

По его данным, самым горячим направлением остается кураховское. При этом украинские силы терпят на этом участке поражение, что демонстрирует преимущество ВС РФ.

«Российские войска имеют значительное преимущество в личном составе и технике», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что не более 20% территории города Курахово в ДНР остается под контролем ВСУ. Украинские силы сосредоточились в жилых кварталах. По данным главы республики Дениса Пушилина, наиболее активные боевые действия идут на кураховском и красноармейском направлениях. Он также уверен в скором пополнении списка освобожденных территорий.