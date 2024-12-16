Генштаб ВСУ назвал кураховское направление одним из самых горячих

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины оценил ситуацию в зоне специальной военной операции, которую проводит российская армия. Подробности сообщаются в Telegram-канале ведомства.
По его данным, самым горячим направлением остается кураховское. При этом украинские силы терпят на этом участке поражение, что демонстрирует преимущество ВС РФ.
«Российские войска имеют значительное преимущество в личном составе и технике», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что не более 20% территории города Курахово в ДНР остается под контролем ВСУ. Украинские силы сосредоточились в жилых кварталах. По данным главы республики Дениса Пушилина, наиболее активные боевые действия идут на кураховском и красноармейском направлениях. Он также уверен в скором пополнении списка освобожденных территорий.