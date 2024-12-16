Бойцы ВС РФ захватили редкий бронеавтомобиль ВСУ «Пантера»

Кроме того, российские военные из подразделения БПЛА группировки войск «Центр» прямо на СВО улучшили трофейный ударный дрон «Баба-яга», превратив его в «Тетю Веру». Дрон специально захватили во время дежурства, чтобы изучить его и перенять некоторые технологии.