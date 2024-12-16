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Боец РФ: ВСУ минируют дома при отступлении в Курской области

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении из населенных пунктов, освобождаемых российскими войсками в Курской области, минируют жилые дома, оставляют мины-ловушки. Об этом рассказал стрелок штурмовой группы крымских десантников с позывным Опасный.

Источник: РИА "Новости"

«Враг не оставляет ни одного целого здания, вообще ничего целого. При отходе все минируют кассетами (кассетными боеприпасами — прим. ТАСС), “Бабой-ягой” (беспилотник, на который ВСУ подвешивают мины — прим. ТАСС), всеми различными методами. Идут на хитрости. [Ставят] мины-ловушки [так, что] даже не обратишь внимание, что это мина», — рассказал боец на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Он также отметил, что при освобождении Новоивановки в Суджанском районе области ВСУ оказывали ожесточенное сопротивление, а в их рядах сражались иностранные наемники. «Бои сложные были, очень сложные. Враг не хотел сдаваться, но мы его подавили. Они готовились, укреплялись. И поток наемников у них очень большой. Много различной речи слышно, языков», — отметил Опасный.