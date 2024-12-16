Боец РФ: ВСУ минируют дома при отступлении в Курской области

Он также отметил, что при освобождении Новоивановки в Суджанском районе области ВСУ оказывали ожесточенное сопротивление, а в их рядах сражались иностранные наемники. «Бои сложные были, очень сложные. Враг не хотел сдаваться, но мы его подавили. Они готовились, укреплялись. И поток наемников у них очень большой. Много различной речи слышно, языков», — отметил Опасный.