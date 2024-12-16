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Бойцы ВС России уничтожили танк, пулеметные точки и живую силу ВСУ

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет, опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны России.

«Экипажи танков Т-90М “Прорыв” общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет, опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о движении и работе ВСУ на одном из участков сообщила разведка с воздуха.

«После выполнения задачи танкисты незамедлительно заезжают в так называемый отстойник, где противник не сможет выследить их стоянку», — добавляется в сообщении.