Бойцы ВС России уничтожили танк, пулеметные точки и живую силу ВСУ

«Экипажи танков Т-90М “Прорыв” общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет, опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что о движении и работе ВСУ на одном из участков сообщила разведка с воздуха.
«После выполнения задачи танкисты незамедлительно заезжают в так называемый отстойник, где противник не сможет выследить их стоянку», — добавляется в сообщении.