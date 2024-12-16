Минобороны показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области

Об освобождении Новоивановки Минобороны России сообщило 12 декабря.
«Десантники-штурмовики, используя складки местности, а также погодные условия для скрытого перемещения, стремительным броском вошли в населенный пункт. После оказания огневого воздействия по противнику с использованием артиллерии и средств БПЛА, штурмовые подразделения овладели несколькими строениями в центре населенного пункта и приступили к зачистке поселка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения ВСУ попытались осуществить подвоз резервов, но были уничтожены ударами российской артиллерии и средствами БПЛА. По информации ведомства, на дороге осталось большое количество натовской техники и убитых украинских солдат.
«Несмотря на упорное сопротивление ВСУ, противник был уничтожен, часть боевиков была взята в плен», — сообщили в министерстве.
По данным Минобороны, после овладения рубежом штурмовые подразделения приступили к его удержанию. В течение нескольких суток противник не оставлял попыток выйти к населенному пункту и выдавить штурмовые подразделения ВДВ, но после работы подразделений БПЛА соединения, с помощью FPV-дронов, малые группы противника были уничтожены, сообщили в ведомстве.