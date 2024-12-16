Минобороны показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области

По данным Минобороны, после овладения рубежом штурмовые подразделения приступили к его удержанию. В течение нескольких суток противник не оставлял попыток выйти к населенному пункту и выдавить штурмовые подразделения ВДВ, но после работы подразделений БПЛА соединения, с помощью FPV-дронов, малые группы противника были уничтожены, сообщили в ведомстве.