ВС России сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

В ведомстве отметили, что удар по району сосредоточения ВСУ, расположенному в лесополосе, был скорректирован с помощью беспилотника. Военнослужащие выполнили серию залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый, уничтожив бронетехнику противника и разрушив его опорный пункт на расстоянии более 20 километров. После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию.