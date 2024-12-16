ВС России сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Расчет самоходной пушки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» сорвал ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
«Военнослужащие расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М “Малка” группировки войск “Центр” уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ, сорвав ротацию украинских боевиков на красноармейском направлении специальной военной операции», — сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что удар по району сосредоточения ВСУ, расположенному в лесополосе, был скорректирован с помощью беспилотника. Военнослужащие выполнили серию залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый, уничтожив бронетехнику противника и разрушив его опорный пункт на расстоянии более 20 километров. После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию.