Российские военные захватили средства связи и карту ВСУ в Курахово

«В ходе наступательных действий на кураховском направлении на элеваторе нами были захвачены средства связи противника, рабочая карта, на которой, предположительно, указаны позиции наших штурмовых групп и позиции 46-й аэромобильной бригады противника», — рассказал РИА Новости офицер штаба мотострелкового батальона 5-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным «Птица».
По словам военнослужащего, противник для связи использовал рации Motorola. На одной из раций был наклеен список позывных солдат подразделения ВСУ. Позывные военных противотанковой группы противника были указаны и на точках дислокаций, обозначенных на трофейной карте синим цветом. Красным же цветом на карте обозначались позиции штурмовых групп ВС РФ.
Кроме этого, в ходе штурмовых действий российские военные захватили оружие, противотанковый комплекс и другое военное имущество противника.
Ранее глава ДНРДенис Пушилин заявил, что под контролем ВСУ остается не более 20% населенного пункта Курахово. По его словам, сейчас наиболее важными и динамичными направлениями боевых действий остаются кураховское и красноармейское. Глава ДНР ожидает, что скоро перечень освобожденных населенных пунктов республики пополнится.
Курахово — город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.