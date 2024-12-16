Российские военные захватили средства связи и карту ВСУ в Курахово

По словам военнослужащего, противник для связи использовал рации Motorola. На одной из раций был наклеен список позывных солдат подразделения ВСУ. Позывные военных противотанковой группы противника были указаны и на точках дислокаций, обозначенных на трофейной карте синим цветом. Красным же цветом на карте обозначались позиции штурмовых групп ВС РФ.