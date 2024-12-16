Комбат рассказал о подлом приеме ВСУ под Курахово

«Собрали пожилых. С коптера все видно — в гражданском, очень медленно идут, один на коляске. Как только вышли из Дальнего, начался минометный налет. Коляска застряла в грязи — дедушку понесли на руках. ВСУ подключили артиллерию. Точку эвакуации, куда подъехала багги, обстреляли целенаправленно», — рассказал собеседник.
Боец, сопровождавший гражданских, получил ранение, самих эвакуируемых успели посадить на багги.
«Женщина и мужчина погибли — муж и жена. Остальных спасли», — добавил Азак.
За несколько дней до этого бойцам 102-го полка удалось успешно спасти женщину с двумя детьми, ее мать и свекровь. Часть пути пришлось преодолеть пешком из-за угрозы удара FPV-дрона. У назначенной точки их встретил боец на багги — семью вывезли.
«По дому, в котором укрывались мирные, ВСУ стреляли из “Леопарда” прямой наводкой. Мои бойцы вытащили их из-под обломков, перенесли в более укрепленное место. Пенсионерка получила осколок в руку — ей оказали помощь. А как только обстановка позволила, эвакуировали», — рассказал Азак.
Эвакуация из Дальнего продолжается — там по-прежнему остались гражданские.
Дальнее — поселок в Красноармейском районе Донецкой народной республики. В руководстве ДНР ранее отмечали, что районный центр — Красноармейск — имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».