Дальнее — поселок в Красноармейском районе Донецкой народной республики. В руководстве ДНР ранее отмечали, что районный центр — Красноармейск — имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».