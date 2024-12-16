В Бардымском округе простились с двумя погибшими участниками СВО

В Бардымском округе 15 декабря простились с двумя погибшими участниками СВО. Из зоны боевых действий не вернулись Рангулов Динаиль Тахирович и Ибрагимов Илсаф Ильнурович.
Динаиль Рангулов родился 20 июня 1990 года, обучался в Бардымской коррекционной школе-интернате. После школы продолжил обучение на маляра в Осе.
Заключил контракт с минобороны РФ. 27 августа 2024 года заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Погиб при выполнении воинского долга 4 ноября 2024 года.
Илсаф Ибрагимов родился 13 марта 1998 года в селе Аклуши. Учился в Аклушинской начальной и Тюндюковской средней школах. Продолжил образование в Бардымском филиале Краевого политехнического колледжа по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».
Принимал участие в боевых действиях СВО с января 2023 года, 28 сентября 2022 года его призвали на военную службу по частичной мобилизации в учебный центр Еланского гарнизона Свердловской области. Погиб в мае 2024 года.
Администрация Бардымского муниципального округа выражает поддержку и соболезнования семьям и близким погибших земляков.