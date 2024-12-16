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ВСУ за сутки выпустили 30 снарядов по Белгородской области

БЕЛГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 30 снарядами и атаковали с использованием 15 беспилотников территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

По информации губернатора, за минувшие сутки 14 населенных пункта в шести приграничных районах региона подверглись ударам со стороны Украины. Различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и легковом автомобиле.

«В Борисовском районе сёла Грузское и Берёзовка подверглись атакам 3 беспилотников. Последствий нет. В Волоконовском районе хутора Старый и Шаховка атакованы 2 БПЛА, системой ПВО сбит один из них. Разрушений нет. В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено и Сподарюшино выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершена атака одного FPV-дрона», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам выпущено 16 боеприпасов и совершена атака 5 беспилотниками. В Краснояружском районе село Демидовка атаковано одним беспилотником. В Шебекинском округе по двум селам выпущено 6 снарядов и совершены атаки с помощью 3 дронов.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.