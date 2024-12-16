ВСУ за сутки выпустили 30 снарядов по Белгородской области

«В Борисовском районе сёла Грузское и Берёзовка подверглись атакам 3 беспилотников. Последствий нет. В Волоконовском районе хутора Старый и Шаховка атакованы 2 БПЛА, системой ПВО сбит один из них. Разрушений нет. В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено и Сподарюшино выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершена атака одного FPV-дрона», — написал Гладков в своем Telegram-канале.