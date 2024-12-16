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В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине вступает в финальную фазу, а его завершение может произойти уже скоро, пишет New York Times.

Источник: AP 2024

«Спустя почти три года с начала специальной военной операции на Украине конфликт вступает в фазу, которая может быть финальной, а сделка по прекращению боевых действий кажется более вероятной, чем когда-либо», — говорится в материале.

Обозреватель напомнил о тяжелой ситуации Украины, которая с лета неизменно продолжает терять территории и страдает от увеличивающейся нехватки солдат.

В конце ноября Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.

В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.