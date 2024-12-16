Новогодние наборы направят из Волгоградской области в зону СВО

Сформировать подарочные наборы к Новому году и направить их в зону СВО, где придется отмечать праздник многим землякам, распорядился глава волгоградского региона Андрей Бочаров.
«В ходе подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий прошу также уделить особое внимание детям участников спецоперации», — обратился губернатор к участникам оперативного совещания, проходившего в стенах обладминистрации 16 декабря.
В ходе мероприятия обсудили завершение запланированных на 2024 год работ по реализации проектов развития и сформировали мероприятия по исполнению задач в 2025-м и последующих годах.
Также губернатор поставил задачу обеспечить безопасность в преддверии праздников, непосредственно в ночь с 31 декабря на 1 января 2025 года, а также во время зимних каникул.