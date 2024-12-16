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Путин: Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в ходе СВО

Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил, что 2024 год стал знаковым в вопросе достижения целей военной операции на Украине. Армия России владеет стратегической инициативой по всей линии фронта, добавил он. С начала года, по словам главы государства, российские военные получили контроль над 189 населенными пунктами.

«Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов. Хочу сердечно поблагодарить наших героев: солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав Министерства обороны, Росгвардии, наших специальных служб и других силовых структур», — сказал Владимир Путин. Он добавил, что военнослужащие «не жалеют самих себя, жизней своих не жалеют ради победы».

Президент добавил, что память о погибших военнослужащих остается долгом страны. «Я уже говорил много раз и еще раз повторю их дети — это наши с вами дети», — продолжил глава государства. Владимир Путин также объявил минуту молчания в начале коллегии Минобороны.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
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Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»
Путин Владимир