Путин: Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в ходе СВО

«Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов. Хочу сердечно поблагодарить наших героев: солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав Министерства обороны, Росгвардии, наших специальных служб и других силовых структур», — сказал Владимир Путин. Он добавил, что военнослужащие «не жалеют самих себя, жизней своих не жалеют ради победы».
Президент добавил, что память о погибших военнослужащих остается долгом страны. «Я уже говорил много раз и еще раз повторю их дети — это наши с вами дети», — продолжил глава государства. Владимир Путин также объявил минуту молчания в начале коллегии Минобороны.