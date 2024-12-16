Главное из брифинга Минобороны 16 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Потери ВСУ в живой силе составили до 345 человек. Также российские бойцы уничтожили: пять автомобилей, две боевые бронированные машины «MaxxPro» и 155-мм САУ Paladin, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, склад с боеприпасами, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.