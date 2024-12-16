Российская армия освободила Елизаветовку в ДНР
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики. Село заняли в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск.
Группировка «Север» продвигается в Харьковской области
Подразделения «Северной» группировки нанесли удар по трем формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков.
Российские бойцы успешно отразили контратаку противника.
«Потери ВСУ составили свыше 85 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и 152-мм орудие Д-20», — рассказали в Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия группы «Запад» превысили 500 человек
Подразделения «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Лозовая, Глушковка и Купянск Харьковской области.
В течение суток российские военнослужащие отбили четыре контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм американскую гаубицу М198, три 122-мм гаубицы Д-30, два склада с боеприпасами.
Бойцы «Юга» нанесли поражение шести бригадам противника
Подразделения «Южной» группировки войск нанесли удары по формированиям четырех бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили до 345 человек. Также российские бойцы уничтожили: пять автомобилей, две боевые бронированные машины «MaxxPro» и 155-мм САУ Paladin, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, склад с боеприпасами, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Группировка «Центр» заняла выгодные рубежи
Подразделения «Центральной» группировки продвинулись на выгодные позиции, нанеся поражение девяти бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Российские военные отразили девять контратак вооруженных формирований ВСУ.
Противник потерял свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».
Бойцы «Востока» уничтожили танк Leopard
Военнослужащие «Восточной» группировки продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Зеленое Поле и Времевка ДНР.
Российские бойцы отразили три контратаки украинских штурмовиков.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 185 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк Leopard, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777, 155-мм САУ «Богдана» и 122-мм САУ «Гвоздика».
Группа «Днепр» уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ
Бойцы группировки «Днепр» нанесли удар по трем бригадам противника в районах села Новоандреевка Запорожской области, поселков Антоновка, Янтарное и села Никольское Херсонской области.
«Потери ВСУ составили свыше 55 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и два 152-мм орудия Д-20. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 133 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам и скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.
Средства ПВО за сутки сбили девять БПЛА самолетного типа.