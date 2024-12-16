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Белоусов: более 427 тыс. человек подписали контракт с Минобороны в 2024 году

С начала 2024 года на службу по контракту в российские войска поступило более 427 тыс. человек, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов. Он привел эти данные на коллегии военного ведомства с участием президента Владимира Путина.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

По словам Белоусова, в этом году с Минобороны заключают контракты в среднем более 1,2 тыс. человек в день. Он заявил, что «важно не потерять динамику этого процесса», и назвал неотъемлемой частью комплектования войск боевую подготовку новых контрактников.

«Необходимо внедрять в нее новые способы действий и приемы, показавшие высокую эффективность в спецоперации. А также синхронизировать мероприятия подготовки войск с поставками новейших средств вооруженной борьбы», — уточнил министр обороны.

Путин сказал, что «люди добровольно идут на фронт». Он считает важнейшей задачей государства развитие и укрепление соцгарантий военнослужащих и их семей.

Путин Владимир