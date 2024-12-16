Белоусов: более 427 тыс. человек подписали контракт с Минобороны в 2024 году

По словам Белоусова, в этом году с Минобороны заключают контракты в среднем более 1,2 тыс. человек в день. Он заявил, что «важно не потерять динамику этого процесса», и назвал неотъемлемой частью комплектования войск боевую подготовку новых контрактников.
«Необходимо внедрять в нее новые способы действий и приемы, показавшие высокую эффективность в спецоперации. А также синхронизировать мероприятия подготовки войск с поставками новейших средств вооруженной борьбы», — уточнил министр обороны.
Путин сказал, что «люди добровольно идут на фронт». Он считает важнейшей задачей государства развитие и укрепление соцгарантий военнослужащих и их семей.