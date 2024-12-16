Путин: РФ воюет с неонацистским режимом, а не с украинским народом

«Министр [обороны Андрей Белоусов] сказал о нелегитимности режима в Киеве, с которым мы воюем. Еще раз хочу подчеркнуть: мы не с украинским народом воюем, а с режимом, неонацистским режимом в Киеве, который захватил эту власть еще в 2014 году», — подчеркнул он.