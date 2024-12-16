«Министр [обороны Андрей Белоусов] сказал о нелегитимности режима в Киеве, с которым мы воюем. Еще раз хочу подчеркнуть: мы не с украинским народом воюем, а с режимом, неонацистским режимом в Киеве, который захватил эту власть еще в 2014 году», — подчеркнул он.
Путин: РФ воюет с неонацистским режимом, а не с украинским народом
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия сейчас воюет не с украинским народом, а с неонацистским киевским режимом, заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны.