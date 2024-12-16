Под Волгоградом простились в погибшим в СВО Евгением Крапивиным

В Волгоградской области проводили в последний путь героя спецоперации Евгения Крапивина. Защитник родился и вырос в Камышинкском районе. Он отправился на защиту Родины и погиб в ходе выполнения боевой задачи. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города, Евгений проявил мужество и честь, был верен воинскому долгу.