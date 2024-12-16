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Под Волгоградом простились в погибшим в СВО Евгением Крапивиным

В Камышине проводили в последний путь героя спецоперации.

Источник: администрация Камышина

В Волгоградской области проводили в последний путь героя спецоперации Евгения Крапивина. Защитник родился и вырос в Камышинкском районе. Он отправился на защиту Родины и погиб в ходе выполнения боевой задачи. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города, Евгений проявил мужество и честь, был верен воинскому долгу.

«Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Евгения Крапивина искренние соболезнования», — выразили слова соболезнования жители.

Защитника похоронили в Камышинском районе со всеми почестями.