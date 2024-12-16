Согласно опубликованным данным, на конец 2023 года людские потери ВСУ составляли 405,4 тыс. военнослужащих. На данный момент эта цифра составляет 975,1 тыс. человек убитыми и ранеными. Количество потерь военной техники выросло с 51 тыс. единиц на конец 2023 года до 109,6 тыс.
Украина с начала СВО потеряла около 975 тыс. военнослужащих
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с начала специальной военной операции потеряли около 109,6 тыс. единиц военной техники, а также около 975 тыс. военнослужащих. Об этом говорится на слайдах к докладу министра обороны РФ на заседании расширенной коллегии российского военного ведомства.