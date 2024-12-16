Украина с начала СВО потеряла около 975 тыс. военнослужащих

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с начала специальной военной операции потеряли около 109,6 тыс. единиц военной техники, а также около 975 тыс. военнослужащих. Об этом говорится на слайдах к докладу министра обороны РФ на заседании расширенной коллегии российского военного ведомства.