Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Украины от предложений Венгрии о рождественском прекращении огня, назвав его «аморальными манипуляциями». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Она отметила, что украинский МИД не будет упоминаться в контексте отказа от перемирия, поскольку, по ее мнению, западные СМИ лишь создают фейки.
Захарова также добавила, что для киевского режима «рождественское перемирие» является аморальным, утверждая, что это связано с «бесноватостью» украинского руководства. Она выразила недовольство по поводу реакции Украины на предложения о прекращении огня, подчеркивая, что такие инициативы не находят поддержки у киевских властей.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту России Владимиру Путину идею обмена пленными между Россией и Украиной и прекращения огня на Рождество. Это предложение также было передано Владимиру Зеленскому, однако, по словам Орбана, он его «отверг и исключил».