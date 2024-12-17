Захарова также добавила, что для киевского режима «рождественское перемирие» является аморальным, утверждая, что это связано с «бесноватостью» украинского руководства. Она выразила недовольство по поводу реакции Украины на предложения о прекращении огня, подчеркивая, что такие инициативы не находят поддержки у киевских властей.