Глава Минобороны Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности

Министр отметил, что профессионализм, самоотверженность и преданность присяге позволяют ракетным войскам успешно справляться с задачами в любых условиях. Он также выразил благодарность ветеранам, чей вклад в обороноспособность страны служит примером для нового поколения защитников Отечества.