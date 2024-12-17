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Глава Минобороны Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности

Личный состав РВСН осваивает современное вооружение и технику, а также круглосуточно выполняет задачи боевого дежурства.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ключевым элементом обеспечения национальной безопасности и защиты интересов государства.

В своем поздравлении по случаю Дня РВСН, отмечаемого 17 декабря, он подчеркнул, что эти войска играют важнейшую роль в системе ядерного сдерживания.

Личный состав РВСН, продолжая традиции своих предшественников, демонстрирует высокую профессиональную подготовку, осваивает современное вооружение и технику, а также круглосуточно выполняет задачи боевого дежурства.

Министр отметил, что профессионализм, самоотверженность и преданность присяге позволяют ракетным войскам успешно справляться с задачами в любых условиях. Он также выразил благодарность ветеранам, чей вклад в обороноспособность страны служит примером для нового поколения защитников Отечества.

Особую признательность Белоусов выразил ученым, конструкторам и сотрудникам оборонно-промышленного комплекса, работающим над созданием передовых командных пунктов и стратегического вооружения. Завершая поздравление, министр поздравил всех, кто связан с РВСН, с их профессиональным праздником.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.