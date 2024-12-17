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Гранатометчик из Слюдянки погиб в зоне СВО

Военнослужащему было 35 лет.

Источник: IrkutskMedia.ru

Михаил Гладких из Слюдянки погиб в зоне СВО 4 октября. Военнослужащему было 35 лет, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации города, Михаил Леонидович родился 5 июля 1989 года в Хабаровске. Когда он пошёл в школу, его семья переехала в Слюдянку. Там Михаил окончил школу № 49.

В свободное время увлекался спортом, любил природу, походы на Байкал и в тайгу.

В Слюдянке Михаил Гладких создал семью. Свою деятельность начал с работы охранником в частном охранном предприятии. После много лет трудился на автозаправочной станции «Иркутскнефтепродукт».

Михаил не служил в армии из-за проблем со здоровьем, но тяготел к военной службе.

Мужчина заключил контракт с минобороны РФ в августе 2023 года. Служил гранатомётчиком в штурмовой роте, был серьёзно ранен, после лечения и реабилитации вернулся в зону проведения спецоперации.