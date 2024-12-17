ВС России уничтожили САУ и пункт управления БПЛА ВСУ

«В этот раз в ходе выполнения боевых задач расчеты самоходных пушек “Гиацинт-С” артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки Krab и AS-90, пункт управления БПЛА, откуда проводились запуски разведывательных беспилотников типа “Лелека-100” и “Фурия”, а также скопления живой силы ВСУ.