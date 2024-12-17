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ВС России уничтожили САУ и пункт управления БПЛА ВСУ

ЛУГАНСК, 17 дек — РИА Новости. Артиллеристы российской группировки «Запад» уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и британскую артустановку AS-90, а также пункт управления БПЛА ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«В этот раз в ходе выполнения боевых задач расчеты самоходных пушек “Гиацинт-С” артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки Krab и AS-90, пункт управления БПЛА, откуда проводились запуски разведывательных беспилотников типа “Лелека-100” и “Фурия”, а также скопления живой силы ВСУ.

Уточняется, что разведка вскрыла новые цели и передала координаты на пункт управления, после чего было принято решение нанести артиллерийские удары по переданным координатам.

«Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей», — пояснили в Минобороны.